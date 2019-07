Forscher der King Abdullah University of Science and Technology in Saudi-Arabien haben einen neuen Effizienzrekord von 21,09 Prozent für Einkristall-Perowskite aufgestellt. Die multikristallinen Versionen der Technologie sind bereits auf dem Weg zur Marktreife.von pv magazine global Ein Wissenschaftlerteam der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Saudi-Arabien hat ein Verfahren zum Züchten von Einkristall-Perowskiten entwickelt und mit 21,09 Prozent einen Rekordwirkungsgrad für diese Technologie erzielt. Teilweise sind Perowskite bereits auf dem Weg zur Marktreife, und ...

