Der Abwärtsdruck nahm im EUR/USD zu und so nähert sich das Paar der kritischen Unterstützung von 1,1200. EUR/USD fällt mit USD Käufen Das Paar befindet sich in einem zunehmenden Abwärtsdruck und so ist die psychologische Marke von 1,1200 in Gefahr, nach dem die US Wirtschaftsdaten viel versprechend waren und so das Kaufinteresse gegenüber dem Dollar ...

