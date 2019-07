USD/JPY auf dem Tageschart Der USD/JPY arbeitet an einer Stabilisierung oberhalb der Marke von 108,00, aber er notiert weiterhin unter seinen wichtigsten gleitenden Durchschnitten. In Kürze steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Agenda. Dies sorgt in der Regel für eine höhere Volatilität beim US-Dollar. USD/JPY auf dem 4-Stundenchart ...

