London - SumUp, ein in London ansässiges Startup-Unternehmen für Zahlungstechnologie, hat sich ein Darlehen in Höhe von 330 Millionen Euro gesichert von Bain Capital Credit, Goldman Sachs Private Capital und anderen, um seine Expansionspläne zu finanzieren. SumUp will die Finanzierung nutzen, um seine Produktpalette weiterzuentwickeln (auch durch Akquisitionen) und seine derzeit 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...