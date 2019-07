Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel nach seinen Vortagesverlusten zum Dollar stabilisiert. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1215 US-Dollar und lag damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Am Dienstag hatten schwache Konjunkturdaten den Euro vorübergehend deutlich belastet. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland fielen den dritten Monat in...

