Homeoffice ist nur der Anfang: Immer mehr Menschen wollen selbstbestimmt arbeiten. Noch sind die Unternehmen aber zögerlich. Flexwork, New Work, Remote Work - hinter all diesen Begriffen steckt der Wunsch vieler Menschen, flexibel und selbstbestimmter zu arbeiten. Im Zuge der Digitalisierung hat sich die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren dramatisch verändert: Dank Smartphone...

Den vollständigen Artikel lesen ...