FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.07.2019 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES HOCHSCHILD MINING WITH 'SELL' - TARGET 165 PENCE - BERENBERG INITIATES POLYMETAL WITH 'HOLD' - TARGET 970 PENCE - CFRA RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2350 (1950) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1970 (1800) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.28% TO 7556 (CLOSE: 7577.20) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 200 (204) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MICRO FOCUS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1400 (2200) PENCE - HSBC CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 145 (165) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5050 (5200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BURBERRY GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 2000 (1800) P - JEFFERIES CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2196 (2409) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 36 (35) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1105 (1090) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 420 (402) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 630 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS HAYS PRICE TARGET TO 185 (195) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 330 (345) PENCE - 'SELL'



