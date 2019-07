Chur (awp) - Die deutsche Würth-Gruppe ist in der Schweiz weiter gewachsen. Der Umsatz erhöhte sich im ersten Semester 2019 um gut 5 Prozent auf 489,5 Millionen Euro. Weltweit resultierte für den Konzern ebenfalls ein Plus von über 5 Prozent. Der Personalbestand in den 19 in der Schweiz angesiedelten Gesellschaften legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...