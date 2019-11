Was können für die Schweiz und Europa mögliche Rezepte zum Aufbruch sein?Luzern - Welches können mögliche Rezepte zum Aufbruch sein? Wie findet Europa aus der Enge? Und für die Schweiz stellt sich die Frage: Mehr Nähe oder mehr Abgrenzung. Das Europa Forum in Luzern bietet Orientierung in Zeiten der Unübersichtlichkeit. Treffen Sie am Annual Meeting am 3. + 4. Dezember 2019 Persönlichkeiten und Menschen, die Impulse setzen und Inspirationen liefern.

