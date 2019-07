Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinen Vortagesverlusten erholt. Gegen Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei knapp 1,1220 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Etwas deutlicher aufgeholt hat der Euro gegenüber dem Franken. Das EUR/CHF-Währungspaar notiert zur Berichtszeit bei 1,1106 und damit relativ klar über dem Wert vom Vorabend (1...

