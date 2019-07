Auf dem Radar potenzieller Investoren zu erscheinen und auch zu bleiben, ist angesichts der zahlreichen Investmentmöglichkeiten am Kapitalmarkt für die Investor Relations-Abteilungen der Aktiengesellschaften eine stetige Herausforderung. Vor allem mittelständische AGs sollten die Investor Relations-Arbeit nicht vernachlässigen - im Gegenteil.



Die Start-up-Szene boomt - ein Satz, mit dem seit vielen Jahren die Titelzeilen zahlreicher Wirtschaftsmedien tapeziert sind. Das macht ihn natürlich nicht weniger wahr. Ein Gründer, der die entscheidende Lücke im Angebot vor allen anderen sieht: Aus Geschichten wie diesen entstehen die Unternehmen, die heute den starken deutschen Mittelstand ausmachen.



Gründer sind wichtig und großartig für die heimische Wirtschaft, bedeuten aber gleichzeitig für bestehende Unternehmen natürlich mehr Konkurrenz - bei den Kunden und auch am Kapitalmarkt. Zwar sind deutsche KMU nicht so sehr auf möglichst grenzenloses Wachstum angewiesen wie die Tech-Start-ups aus dem Silicon Valley. Trotzdem braucht es zu jeder Idee, deren Zeit gekommen ist, immer auch das Geld für die Umsetzung. Und dafür sind Investoren notwendig, deren Unterstützung gewonnen - und vor allem - gehalten werden will.

