Der USD/CAD prallte in Reaktion an die kanadische Verbraucherinflation um 25 Pips ab und so bleibt er unter der psychologischen Marke von 1,3100. Das Paar fand eine Unterstützung in Mitte der 1,3000, was durch die schwächere Lesung der kanadischen Verbraucherinflation begünstigt wurde. Die Gesamt Inflation verschlechtere sich auf Jahresbasis von 2,4 ...

