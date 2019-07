Die inländischen Anlieferungen an Speisefrühkartoffeln wuchsen in dieser Woche aber etwas langsamer an. Das Sortenspektrum verbreiterte sich durch Afra und Alegria. Wegen der ausgeweiteten Mengen tendierten die Notierungen fortlaufend nach unten. Da sich der Verkaufsdruck im Rahmen hielt, fielen die Reduzierungen der Preise eher moderat aus, betrafen oftmals auch nur die unteren...

