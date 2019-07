Bereits am 06. Mai hatten wir diese Trading-Chance mit dem Titel: "Nestlé: Wird sich Aufwärtstrend fortsetzen?" beschrieben und am 16. Mai haben wir mit dem Beitrag: "Treffer! Nestlé erreicht neues Rekordhoch!" noch einmal nachgelegt. In unserem Beitrag hatten wir unter anderem geschrieben: "Betrachtet man den 6-Monats-Chart, sehen wir seit Anfang Januar einen schönen Aufwärtstrend. Nach dem starken Anstieg von 78,00 CHF auf 98,00 CHF, konnte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...