Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge gestiegen ist, obwohl es nur 694 Kontrakte waren. Das Volumen bleibt schwankend und es fiel um 11,5K Kontrakte. USD/JPY Spielraum für Test der 107,50 Der USD/JPY hat seine Abwärtsbewegung nach dem Scheitern an der 108,30 ...

