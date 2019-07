Das Schweizer Unternehmen Aventron wird den Solarstrom aus dem Photovoltaik-Kraftwerk mit etwa 50 Megawatt für die kommenden fünf Jahre an den norwegische Energieversorger verkaufen. Der Solarpark soll komplett ohne staatliche Förderung gebaut und betrieben werden.Aventron und Statkraft haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) für einen geplanten 50-Megawatt-Solarpark in Spanien unterzeichnet. Darin sei vorgehen, dass Statkraft ab Juli 2020 für fünf Jahre den erzeugten Solarstrom abnehmen werde. Dies werden voraussichtlich insgesamt 330 Gigawattstunden sein, hieß es am Donnerstag von ...

