Nach einer kurzen Konsolidierung, ist der GBP/USD in der vergangenen Stunde gestiegen und so erreichte er sein neues Hoch in der Nähe der psychologischen Marke von 1,2500 - An dem genannten Niveau befindet sich der 200-Stunden-SMA, gefolgt vom 61,8 % Fibo Retracement der 1,2580-1,2382 Abwärtsbewegung, welche einen wichtigen Pivot Point darstellen ...

