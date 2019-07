Rückgang der Ölpreise belastet den Loonie und lässt das Paar in der vergangenen Stunde steigen - Aufwärtsbewegung der US Anleiherenditen unterstützt den USD - Der USD/CAD ist in der vergangenen Stunde gestiegen und so konnte das neue Tageshoch gebildet werden, während das 1-Wochenhoch vom Mittwoch in Reichweite ist. Der starke Intraday Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...