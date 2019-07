Maersk schloss seine erste erfolgreich verschiffte Mangooperation von Nhava Sheva in Mumbai zu Felixstowe in London ab. Der Exporteur Bombay Exports exportierte 21 Tonnen Kesar- und Badami-Mangos in dem Zeitraum von drei Wochen mit Maersks Kühlcontainern, die fortschrittliche Technologie zur Kontrolle des Containers aus der Ferne (Remote Container Management, RMC) und...

Den vollständigen Artikel lesen ...