Am 20. September will die Ministerrunde nun ein komplettes Maßnahmenpaket vorlegen. Doch der Weg dahin scheint noch weit.Auch wenn Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Sitzung des Klimakabinetts am Donnerstagabend radelte, wirkliche Signale für den Klimaschutz gab es nach der dreistündigen Sitzung in Berlin nicht. Dabei hatten im Vorfeld zahllose Institute, Verbände und Organisationen ihre Vorschläge für eine mögliche Bepreisung von CO2 auf den Tisch gelegt und auf Eile in dieser Frage gedrungen. Doch in der Bundesregierung gibt es stark unterschiedliche Auffassungen, ob es eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...