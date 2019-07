EUR/GBP mit neuen GBP Käufen in der Defensive - GBP gewinnt mit sinkenden No-Deal Chancen an Glanz - Britische Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors steigt im Juni auf 6,5 Mrd. £ - Die starke Erholung des Sterling führte zu einer Abwärtskorrektur des EUR/GBP vom Mehrmonatshoch in der Mitte der 0,9000, welches am Mittwoch gebildet wurde und ...

