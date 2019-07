In ihrer Sommerpressekonferenz sprach Angela Merkel darüber, wie Klimaziele volkswirtschaftlich und effizient erreicht werden können. Dies geht aus ihrer Sicht nicht ohne einen CO2-Preis. Greenpeace moniert, dass dies lediglich ein Feigenblatt ist und fordert endlich starke Klimagesetze.Am Freitag stellte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Fragen der Hauptstadtpresse, bevor sie in Sommerurlaub geht. Ein wichtiges Thema dabei der Klimaschutz, nachdem das Klimakabinett in der Nacht zuvor nichts Zählbares geliefert hatte. Der CO2-Preis sei der effizienteste Weg, damit Deutschland seine ...

