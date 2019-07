Jeder zweite Bundesbürger lehnt laut einer aktuellen Umfrage die am Dienstag vom EU-Parlament gewählte CDU-Politikerin Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin ab. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von "RTL Aktuell", die am Freitag veröffentlicht wurde.



Demnach gaben 52 Prozent der Befragten an, dass sie die Wahl von der Leyens nicht gut finden. 36 Prozent aller Befragten befürworten hingegen ihre Wahl. Den stärksten Zuspruch erfährt die Wahl von der Leyens dabei mit 70 Prozent unter den Anhängern der Union, gefolgt von Anhängern der SPD (42 Prozent), der FDP (34 Prozent), der Grünen (33 Prozent), der Linkspartei (30 Prozent) und der AfD mit 19 Prozent. Mit 78 Prozent erfährt von der Leyen unter den Anhängern der AfD dabei die stärkste Ablehnung.



Die Ernennung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Bundesverteidigungsministerin finden mit 75 Prozent drei Viertel der Bundesbürger nicht gut. Mit 55 Prozent teilen diese Meinung auch mehrheitlich die Anhänger der Union. 37 Prozent der Unions-Anhänger begrüßen dagegen Kramp-Karrenbauers Ernennung, gefolgt von Anhängern der Grünen (14 Prozent), der SPD (13 Prozent), und jeweils 4 Prozent bei Anhängern der Linkspartei, der FDP und der AfD. Für die Erhebung befragte Forsa für "RTL Aktuell" am 17. und 18. Juli 2019 insgesamt 1.003 Personen.