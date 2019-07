Der vom Iran festgesetzte Öltanker ist nach Angaben des britischen Außenministers Jeremy Hunt in den Hoheitsgewässern des Omans gestoppt worden. Dadurch habe der Iran eindeutig gegen internationale Gesetze verstoßen, teilte Hunt am Samstagabend nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Es bestehe nach wie vor der Wunsch, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Das britische Parlament werde am Montag über die Ergebnisse des Treffens informiert, so der britische Außenminister weiter. Der britische Öltanker "Stena Impero" war am Freitag in der Straße von Hormus von iranischen Revolutionsgarden gestoppt worden. Der Tanker soll laut Teheran internationale Vorschriften nicht beachtet haben.