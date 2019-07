Die Mehrheit der Bundesbürger hält die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Bundesverteidigungsministerin für keine gute Besetzung. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der "Bild am Sonntag".



Demnach halten 62 Prozent der Befragten Kramp-Karrenbauer für das neue Amt für ungeeignet. 19 Prozent glauben, dass sie qualifiziert genug ist. Weitere 19 Prozent der Befragten sind noch unentschlossen. Für die Umfrage befragte Emnid für die "Bild am Sonntag" am 18. Juli 2019 insgesamt 507 Personen.



Die genaue Fragestellung lautete: "CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist neue Verteidigungsministerin. Halten Sie sie für das Amt geeignet?"