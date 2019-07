Die FDP-Bundestagsfraktion fordert einen TÜV für Wahlprogramme. "Teure Wahlversprechen, die nicht eingehalten werden, fördern Politikverdrossenheit", heißt es in einem Positionspapier, das der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, verfasst hat und über das die "Bild am Sonntag" berichtet.



Eine unabhängige Stelle solle deshalb die Pläne der Parteien durchrechnen, heißt es in dem Positionspapier weiter.