Der Verkehrsminister und die deutsche Öffentlichkeit nehmen die Dinger viel zu ernst. E-Tretroller sind kein Beitrag zur Verkehrswende, sondern Indiz der Infantilisierung des Konsumenten.

Das größte Erfolgserlebnis der vergangenen Woche hatte ich auf dem Fahrrad. Ich bin kein besonders guter Fahrer und mein Trekking-Rad ist von mittlerer Qualität. Dennoch bereitete es mir keine große Mühe, zwei junge Männer zu überholen, die auf E-Scootern vor mir fuhren.

Ich gebe zu, es war mir eine Genugtuung. Sieh an, dachte ich mir stolz, in meinen Beinen steckt mehr Kraft als in den Batterien dieses vermeintlich so innovativen Fortbewegungsmittels. Und das soll nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eine zumindest innerstädtische Alternative zum Auto sein?

Das ist ganz offensichtlich Quatsch. E-Tretroller werden nicht den latenten Infarkt des automobilen Individualverkehrs kurieren. Zur Energieersparnis und zur Klimabilanz werden sie auch nicht positiv beitragen, sondern eher sogar negativ. Wegen der E-Roller wird kaum ein Verbrennungsmotor stillstehen - nicht nur, weil sie langsamer sind.

Das ist auch ohne große Nutzungsstudie allein aus Anschauung und Verstandesnutzung evident: Die kleinen Dinger, die kaum größer sind als jene echten Roller, mit denen man nur durch Fußabtritt vorwärtskommt, sind keine Alternative zum Auto, ja nicht einmal zur Vespa. Sie sind nur eine allzu verlockende, spaßigere Alternative für Fortbewegungsmittel, die mit Muskelkraft - der mit Sicherheit stets ökologischsten, in der Regel gesündesten und sehr oft auch ökonomischsten Antriebsquelle - betrieben werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...