Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir fuhr schon als 15-Jähriger mit dem Auto im Jemen herum. Das sagte der Grünen-Politiker der Wochenzeitung "Die Zeit".



"Ich hoffe, ich bekomme keinen nachtra¨glichen A¨rger deshalb, als Verkehrsminister", so Al-Wazir. Seine Bitte: "Kinder, macht das bloß nicht nach!" Der Sohn einer deutschen Lehrerin und eines jemenitischen Geschäftsmanns verbrachte in seiner Jugend zwei Jahre im Jemen. "Ich war auf Friedensdemos im Bonner Hofgarten sozialisiert worden ? und dort hatte jeder außerhalb der Hauptstadt Sanaa eine Kalaschnikow u¨ber der Schulter ha¨ngen", so der Grünen-Politiker. Auch das Gefühl dort zu einer bekannten Großfamilie zu gehören, sei für ihn neu gewesen.



Anfangs habe er das genossen. Doch dann sei dieser Umstand mit ein Grund gewesen, weshalb er nach Europa zurückwollte. "Ich wurde nie als Individuum wahrgenommen. Und ich habe gemerkt, ich bin zu individualistisch, um mich da einzuordnen. Ich geho¨re nach Europa."