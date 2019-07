Für United Internet Aktionäre war das Jahr 2018 ein Desaster und auch das Jahr 2019 sieht bisher nicht besser aus. Der Kurs knallte von 59,80 Euro bis auf rund 25,61 Euro in den Keller und die charttechnische Unterstützung, die bei 30,00 Euro liegt, wurde dabei gerissen. Vom 17. Juni bis 17. Juli sah es nach einer Bodenbildung aus, die sich aber am Donnerstag und Freitag vergangener Woche in Luft aufgelöst hatte. Aufgrund der Tatsache, dass aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...