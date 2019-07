Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), Yukiya Amano, ist tot. Der Japaner starb im Alter von 72 Jahren, teilte die Organisation am Montag in Wien mit.



Zuletzt hatte es bereits mehrere Berichte gegeben, dass Amano sein Amt im kommenden Jahr aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgeben wolle. Der Diplomat leitete die Atomenergiebehörde seit Dezember 2009. Sein aktuelles Mandat lief ursprünglich noch bis 2021. Der Japaner galt als Experte in Fragen der atomaren Abrüstung sowie der Atomenergie.