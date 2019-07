Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet die neue Handelswoche mit leichten Kursverlusten. Neben den insgesamt eher negativen Vorgaben verweisen Händler auf die Sorge um eine Eskalation in der Iran-Krise. Abgesehen davon, halten sich Investoren vor der Berichtssaison zurück, die in dieser Woche durchstartet. Das britische Krisenkabinett wird an diesem Vormittag über die Lage beraten...

