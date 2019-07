Die Jahresumfrage des DGRV zeigt, dass 54 Prozent der Genossenschaften gern in Photovoltaik-Anlagen bis 750 Kilowatt Leistung investieren würden. Im vergangenen Jahr waren es noch deutlich mehr, doch die Sonderkürzungen im Energiesammelgesetz und die gleichzeitig hohen Photovoltaik-Systempreise hätten für eine spürbare Verschlechterung der Rahmenbedingungen gesorgt.Die aktuelle Umfrage des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (DGRV) lässt ein abnehmendes Interesse der Energiegenossenschaften an Photovoltaik erkennen. 54 Prozent der Befragten hätten erklärt, sie wollten in kleinere ...

