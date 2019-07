Die Partei hat eine neue Solarinitiative im Landtag eingebracht, mit der der Ausbau der Photovoltaik in dem Bundesland beschleunigt und erleichtert werden soll. Bisher gibt es eine Pflicht für die Photovoltaik-Nutzung nur in einigen wenigen Städten Baden-Württembergs.Die Grünen in Niedersachsen haben eine neue Solaroffensive gestartet, um nach eigenem Bekunden die Untätigkeit von SPD und CDU beim Klimaschutz zu durchbrechen. Sie brachten am Montag einen Antrag mit dem Titel "Für das Klima auf die Dächer gehen! Energiewende dezentral gestalten und die Sonnenkraft nutzen" eingebracht. Damit wollen ...

