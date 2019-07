Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) begrüßt, Industriezölle zwischen den USA und der EU vollständig abzubauen. "Der vollständige Abbau von Zöllen und regulatorischen Handelshemmnissen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Montag.



Klare Regeln und offene Märkte statt Protektionismus und Konflikt seien für die europäische und die US-Wirtschaft das richtige Rezept. "Die EU und die USA benötigen dringend den politischen Willen, sowohl transatlantisch wie multilateral bei der Welthandelsorganisation, zu deeskalieren und konstruktiv an Lösungen für die Zukunft des Handels zu arbeiten", so Lang weiter.