Das Düsseldorfer Unternehmen erhofft sich nach dem Richterspruch, dass das alte Verfahren wieder reaktiviert wird. Das Mischpreisverfahren wird von mehreren Marktteilnehmern zum einen für Preissteigerungen bei der Regelenergie, zum anderen für zuletzt gehäufte Netzstörungen verantwortlich gemacht.Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat am Montag einer Klage von Next Kraftwerke entsprochen und das umstrittene Mischpreisverfahren am Regelenergiemarkt wieder aufgehoben. Das Düsseldorfer Unternehmen hofft nun zur Rückkehr des vorher geltenden Ausschreibungsverfahrens, das auf Leistungspreisen basiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...