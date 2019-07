Zürich - Die Konsumkreditbank Cembra Money Bank hat im ersten Halbjahr 2019 von klar höheren Forderungen und einem anhaltenden Wachstum im Kreditkartengeschäft profitiert und den Ertrag weiter gesteigert. Der Gewinn stieg dagegen nur leicht an. Die Bank kündigt zudem den Einstieg in das Geschäft mit Online-Finanzierungen für kleine Unternehmen an. Die Bank erwirtschaftete in den ersten sechs...

Den vollständigen Artikel lesen ...