Es kommt immer auf die richtige Trading-Idee und den passenden Einstiegskurs an, ob man an der Börse Gewinne macht. Wir beweisen unseren "Riecher" dafür in jeder Woche mehrfach. Am 15. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service mal wieder auf CompuGroup Medical geschaut und getitelt: "CompuGroup Medical: Wann kommt der Ausbruch?" Schauen Sie sich bitte den folgenden Auszug an: "CompuGroup Medical hatte zuletzt eine kleine Verschnaufpause eingelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...