Laurent Denize (Oddo BHF): Neue Muster?

2019 steht als Hauptthema die weitere Verschlechterung der makroökonomischen Daten im Mittelpunkt, die die Zentralbanken zu stoppen versuchen. Die Anleger gehen inzwischen von mindestens fünf Zinssenkungen in den USA und der Wiederaufnahme der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank aus. Die niedrige Inflation dient der Fed als Freiraum für Zinssenkungen und Mario Draghi verwendet die letzten Monate seiner Amtszeit darauf eine Rezession in der Eurozone zu verhindern. Die Zinsen werden lange, vielleicht sogar sehr lange, niedrig bleiben ...

Die historischen Bewertungsmodelle für Aktien messen der Abzinsung der zukünftigen Cashflows immer noch eine große Bedeutung bei. Um für Kontinuität zu sorgen, ändern Fondsmanager ihre Abzinsungssätze, die aus einer geschätzten langfristigen Rendite zuzüglich einer Risikoprämie bestehen, selten. Berücksichtigen diese den Rückgang des risikofreien Zinssatzes hinreichend? Die Entwicklung der Wachstumswerte, die am empfindlichsten auf die Zinssätze reagieren (Luxusgüter, Getränke, Immobilien und in geringerem Maße Versorger) hatte in der jüngsten Zeit nicht viel mit der Entwicklung der zyklischen Aktien gemeinsam. In einem Umfeld, in dem die Konjunktur nachlässt, haben die Anleger zu Recht Wachstumsaktien um jeden Preis bevorzugt. Wie sollte man sich jetzt verhalten, da der Bewertungsunterschied zwischen Wachstumswerten und Zyklikern extrem groß ist?

"Monthly Investment Brief Juli 2019 - Neues Muster?"

Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von ODDO BHF.