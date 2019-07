Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag unter die Marke von 1,12 US-Dollar gefallen. Am Morgen rutschte die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1184 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni. Aktuell steht der Kurs bei 1,1188 Dollar nur knapp darüber. Zum Franken bleibt der Euro bei einem Stand von 1,1015 Franken nur knapp oberhalb der 1,10er Marke. Am Montag war er kurzzeitig darunter...

