Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.07.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 26 (28) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SCAPA GROUP PRICE TARGET TO 300 (520) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3790 (3620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEARNING TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 140 (125) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PERSIMMON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2470 (2630) PENCE - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2210 (1585) PENCE - BERNSTEIN CUTS WHITBREAD TO 'UNDERPERFORM' ('MARKET-PERFORM') - BOFA CUTS RBS TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 220 (230) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS IAG PRICE TARGET TO 713 (780) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 465 (539) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 890 (840) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 780 (750) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2050 (1950) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1150 (1100) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 850 (820) P - FTSE INDICATED +0.32% TO 7539 (CLOSE: 7514.93) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 360 (370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LEARNING TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 127 (116) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 670 (660) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 910 (985) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 720 (760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS COLEFAX GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 3300 (4400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 200 (215) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1610 (1630) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 633 (635) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 695 (690) PENCE - 'NEUTRAL'



