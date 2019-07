Die designierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) hat dem neu gewählten Vorsitzenden der britischen Konservativen und künftigen Premierminister Großbritanniens, Boris Johnson, zu seinem Wahlsieg gratuliert. Sie freue sich auf eine gute Arbeitsbeziehung mit Johnson, sagte die CDU-Politikerin am Dienstagnachmittag am Rande eines Treffens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.



Es gebe viele verschiedene schwierige Themen zu besprechen. Man stehe vor "herausfordernden Zeiten", weshalb es wichtig sei, gute Beziehungen aufzubauen, fügte von der Leyen hinzu. Glückwünsche an Johnson kamen auch aus den USA. "Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!", schrieb US-Präsident Donald Trump bei Twitter.



Johnson hatte sich in der Briefwahl der Tories zur Bestimmung der Nachfolge von Theresa May gegen Außenminister Jeremy Hunt durchgesetzt. Johnson soll am Mittwoch das Amt des Regierungschefs von May übernehmen. Im parteiinternen Wahlkampf war der Brexit das beherrschende Thema gewesen.



Johnson hatte dabei immer wieder deutlich gemacht, zum 31. Oktober aus der Europäischen Union austreten zu wollen - notfalls auch ohne Deal. Dazu will er neue Verhandlungen mit der EU führen. Ob Johnson seine Pläne umsetzen kann, ist noch unklar, da die Tories gemeinsam mit der nordirischen DUP nur über eine knappe Mehrheit im Parlament verfügen.