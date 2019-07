Financial Times schlägt zurück - WDI-Aktie setzt leicht zurück - Wirecard hält sich oberhalb der Unterstützung von 150 Euro - Die Papiere von Wirecard setzten nach der steilen Erholung der vergangenen Tage am Dienstag leicht zurück. Zuletzt wechselte die Aktie für 150,37 Euro den Besitzer und war damit knapp 0,30 Prozent billiger als am Vortag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...