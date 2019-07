Der Euro zählt heute zu den schwächsten Währungen. Die Augen gehen nun auf die EZB-Sitzung an diesem Donnerstag - Dem EUR/JPY droht der tiefste Schlusskurs seit April 2017 - Das Währungspaar EUR/JPY beschleunigte am Dienstag nach unten, was nach Beginn der US-Sitzung besonders deutlich wurde. Es erreichte mit 120,48 den niedrigsten Kurs seit Januar ...

