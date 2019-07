In der Saison 2019 wird eine Abnahme der Steinobstproduktion auf 1.351.499 Tonnen erwartet, ohne Nektarinen-Daten, 1% weniger als in der letzten Saison und 4% gegenüber den letzten fünf Saisons, so die Vorschau auf Flächen und Produktionen (Avance de Superficies y Producciones) des Ministeriums bis Mai. Bildquelle: Shutterstock.com Das wurde nach einem Treffen von dem...

