Nach vorherigen Tests in Neuseeland in den letzten sechs Monaten wird Abundtant Robotics seinen ersten gewerblichen Apfelernteroboter in den USA testen. Dies bringt die Einführung dieses Apfelernteroboters ein Stück näher. Im März wurde der Roboter in einer Plantage von T&G in Neuseeland getestet. Foto © T&G/Baywa Das Dachunternehmen von T&G, BayWa,...

