Der Fahrgastverband "Pro Bahn" hält die Forderung der Grünen, Bahnfahren so attraktiv zu machen, dass sämtliche Inlandsflüge bis 2035 "überflüssig" werden, für wenig realistisch. "Zu hundert Prozent wird die Bahn bis 2035 nicht alle Mobilitätswünsche abdecken können", sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben).



Zwei Drittel seien realistisch machbar. "Strecken wie Hamburg - München werden wohl auch 2035 nicht in nur vier Stunden möglich sein", so der Pro-Bahn-Sprecher weiter. Für einen allgemeinen "Umstieg" vom Flugzeug auf die Bahn hält er die Erhöhung der Flugpreise für unabdingbar. "Uns geht es nicht um die Geschäftsreisen, sondern um die Privatflieger. Man muss nicht mehr für 50 Euro zum Shoppen von Hamburg nach München fliegen", sagte Naumann den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerk Deutschland".