Zuletzt hatten wir am 15. Juli auf eine kommende Trading-Chance mit Covestro hingewiesen. Wir lagen mit unserer Einschätzung richtig und präsentieren Ihnen hier noch einmal einen Ausschnitt aus unserer Berichterstattung: "Covestro hat nach dem Zwischenhoch am 01. Juli mit einem Kurs bei 46,36 Euro einige Punkte eingebüßt und notierte ein Tief bei 40,00 Euro im Juli. Danach ging es wieder in Bereiche um 42,00 Euro nach oben und im Moment entscheidet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...