Sursee - Die Textilherstellerin Calida hat sich in einem rückläufigen Markt gut geschlagen und im ersten Halbjahr 2019 erneut ein Wachstum ausgewiesen. Alle Marken und Verkaufskanäle hätten weiter zugelegt, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Der Umsatz belief sich auf 196,6 Millionen Franken, ein Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

