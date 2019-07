Die frisch eingeworbenen Mittel will das Unternehmen in Photovoltaik- und Windkraftanlagen in den Niederlanden und Frankreich investieren. Es ist bereits das dritte Closing für den Spezialfonds.Die Encavis Asset Management AG hat bei Sparkassen und Genossenschaften mehr als 100 Millionen Euro für seinen Spezialfonds Encavis Infrastructure II Renewables Europe II (SICAV) eingeworben. Das Geld soll zügig in den Niederlanden und Frankreich investiert werden, wie es am Mittwoch von dem Tochterunternehmen des Hamburger Betreibers von Solar- und Windparks hieß. Es sei bereits das dritte Closing für ...

