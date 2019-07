Die kanadische Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway Company (ISIN: CA1363751027, Toronto: CNR) wird ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,5375 CAD ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 2,15 CAD an die Anteilsinhaber. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 119,53 CAD (Stand: 23. Juli 2019) bei 1,80 Prozent. In den letzten 23 Jahren (seit dem IPO ...

